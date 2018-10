Nobelpreise 2018 Medizin-Nobelpreis für Krebsforscher

Hauptinhalt

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner James Allison und den Japaner Tasuku Honjo für die Entwicklung spezieller Krebstherapien. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.