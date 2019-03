Die Notaufnahme des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara ist hochmodern: Auf großen Bildschirmen werden die Werte aller betreuten Patienten überwacht. Die digitalen Akten werden farblich nach Dringlichkeit der Fälle eingeteilt. Doch so modern die Notaufnahme ist - sie ist ein Minusgeschäft.

Im Elisabethkrankenhaus in Halle ist gut ausgelastet. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling Und das liege in erster Linie an jenen Patienten, die nur ambulant behandelt werden müssten, erklären Dr. Steffen Edner, Leiter der Notaufnahme: "Die Abrechnung dieser Patienten erfolgt nach dem gleichen System wie im niedergelassenen Bereich. Das heißt wir bekommen durchschnittlich pro Patient 40 Euro, wenn er hierherkommt und dann anschließend das Haus wieder verlässt und nur ambulant bei uns behandelt wird. Das Problem liegt darin, dass die Vorhaltekosten in einem Krankenhaus wesentlich höher sind. Die liegen bei 120 Euro pro Patient." Ein Unterschied also von 80 Euro.

Notaufnahme statt Hausarzt

Vor allem weil die Notaufnahme mit teureren und technisch wie personell aufwendigeren Untersuchungsmethoden arbeitet. Und das Problem verschärfe sich zunehmend, sagt Ann Marini, vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen.

Leider haben wir oft das Problem, dass in die Notaufnahmen Patienten kommen, die zwar medizinische Hilfe brauchen, aber nicht unbedingt die medizinische Hilfe, die ein Krankenhaus bietet. Ann Marini Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen.

Laut einer Forsa-Umfrage geht jeder dritte Patient statt zum Hausarzt in die Notaufnahme. Dr. med. Hartmut Stefani, stellvertretender Leiter der Notaufnahme des Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, nimmt sie alle ernst: "Wir sind Ärzte und wenn sich Patienten mit als für sie bedrohlich empfundenen Beschwerden vorstellen, dann müssen wir denen zumindest zuhören. Und uns ihrer annehmen."

Gesundheitsministerium will Notaufnahmen bezuschussen

Gesundheitsminsiter Spahn will Notaufnahmen finanziell entlasten. Bildrechte: dpa Auf die besondere Situation der Notaufnahmen versucht die Politik nun zu reagieren. Im vergangenen Jahr wurde das Notfallstufenkonzept beschlossen. Damit gibt es in drei Stufen Mindestanforderungen an die Notfallaufnahmen. Je nach Umfang und Qualität der Ausstattung bekommen die Kliniken Zuschläge. Die Notaufnahme des Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle wird die zweite Stufe erreichen und damit einen jährlichen Zuschlag von 460.000 Euro erhalten.



Allerdings fließt auch dieses Geld am Ende in die stationäre Betreuung. Der Arzt Dr. Michael Wünning hat den Gemeinsamen Bundesausschuss beraten, der das Notfallstufenkonzept beschlossen hat. Heute räumt er ein, dass man nicht das große Ganze gesehen habe. "Der Patient kommt ja nicht mit einem Stempel auf der Stirn in die Notaufnahme und sagt, ich bin ambulant oder stationär." Daher sei es auch nicht sinnvoll, diese Kosten aufzuteilen.

Spahns Pläne treffen auf gemischtes Echo

Im Krankenhaus St. Elisabeth wünscht man sich vom neuen Gesetz eine fairere Vergütung. Bildrechte: MDR/Matthias Schliesing Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sehen auch integrierte Notfallzentren vor. Dabei sollen Bereitschaftsdienst und die Notfallambulanzen der Krankenhäuser plus Rettungsdienst zusammengelegt werden. Das soll die Koordination von stationären und ambulanten Patienten verbessern und damit auch Kosten und Aufwand. Dr. med. Hartmut Stefani von der Notaufnahme des Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle ist weniger begeistert. Die einfachste und wichtigste Lösung sei für ihn, dass die Vergütung in der Notfallversorgung dem Aufwand entspreche.