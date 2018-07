In der Kindertagesstätte Bussi Bär in Crimmitschau werden 115 Kinder betreut, Die Leiterin Solveigh Rudolf erzählt, dass es erst vor wenigen Wochen zu einem Notfall kam. Ein Kind hatte einen epileptischen Anfall. Vor ungefähr einem Jahr ist das schon einmal passiert.

Wenn die Erzieher sagen, ich trau mir das nicht zu, ist das auch in Ordnung. Also, es wird auch keiner gezwungen, etwas zu verabreichen.

Nicht alle Kitas und Kitaträger in Mitteldeutschland gehen mit solchen Situationen so klar um. Einige verweigern Kindern mit Allgergien, Epilepsie, Asthma, Diabetis oder Neurodermitis im Notfall die Hilfe. Jüngstes Beispiel: In Landsberg bei Halle wies die Stadt als Träger von mehreren Kitas vor wenigen Wochen die Erzieherinnen an, in Zukunft keine Medikamente mehr zu verabreichen.