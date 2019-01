Die Notfallversorgung ist für die Dresdner Uniklinik bisher ein Minusgeschäft. Das sagt Michael Albrecht, der Medizinische Vorstand des Krankenhauses. Die Klinik sei ein sogenannter Maximalversorger mit vielen Betten, vielseitig ausgebildeten Fachärzten und Spezialgeräten. "Wir wollen damit ja kein Geschäft machen, aber dass diese Vorhaltungen von Spezialisten, von Pflegekräften, von Strukturen" aufrecht erhalten werden müssten, sei teuer. Mit der bisher gültigen Regelung seien nur die konkreten Leistungen von den Kassen bezahlt worden, nicht aber die Kosten für das Vorhalten der dafür nörigen Strukturen, erklärt Albrecht. So sei für seine große Klinik ein Minusgeschäft entstanden.

Doch das ändert sich jetzt. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft hat neue Regeln festgelegt. Ab diesem Jahr soll die Notfallversorgung transparenter und das Geld gerechter verteilt werden, erklärt Friedrich München, Vize-Geschäftsführer der Sächsischen Krankenhausgesellschaft: "Die Krankenhäuser, die nicht so viele Ärzte oder Abteilungen vorhalten, sollen sozusagen eine niedrigere Vergütung bekommen als diejenigen, die besonders ausgefeilte Technik wie zum Beispiel ein MRT vorhalten."

Dafür gibt es drei Stufen. Je nachdem, welche Voraussetzungen eine Klinik erfüllt, erhält sie eine Pauschale in sechsstelliger Höhe. Geld, das die Kassen laut sächsischem Verband der Ersatzkassen zusätzlich ausgeben werden. Für Stufe 1, den Basis-Zuschlag, muss zum Beispiel ein Chirurg innerhalb von 30 Minuten verfügbar sein. Und auf der Intensivstation müssen mindestens drei Beatmungsbetten stehen.



Doch es gibt Krankenhäuser, die auch diese Basis-Stufe nicht erreichen. Zum Beispiel das Krankenhaus Bethanien in Plauen. Ein kleines Haus, das auf den Bereich Hals, Nasen und Ohren spezialisiert ist. Solchen Kliniken droht statt einem Zuschlag nun eine Abschlagszahlung – und das pro Patient. Geld, das fehlen würde, sagt Andreas Lehr, Betriebsdirektor in Plauen.