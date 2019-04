Die weltberühmte Kathedrale Notre Dame in Paris brennt. Eine riesige Rauchsäule und Flammen stehen über dem Gebäude. Ein kleiner Spitzturm in der Mitte der Kirche brach bereits zusammen. Schwarzer Rauch drang zudem aus den beiden großen Türmen des Gotteshauses. Wind blies die Flammen in Richtung Westen.