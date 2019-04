Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer rief bei MDR AKTUELL zu Spenden auf: "Ich wünsche mir die gleiche Solidarität und Unterstützung, die wir für die Frauenkirche in Dresden bekommen haben." Auch sein Thüringer Amtskollege Bodo Ramelow zeigte sich betroffen. Er erinnerte im MDR-Gespräch an die Brandzerstörung der Anna-Amalia-Bibliothek 2004 in Weimar. Den Brandgeruch habe er noch heute in der Nase.



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rief ebenfalls zur Solidarität mit Paris auf. Er sagte dem MDR, die Zerstörung eines so wunderbaren Denkmals gehe wohl jeden an, egal ob Christ oder nicht.