Die weltberühmte Pariser Kathedrale Notre-Dame wurde am 15. April 2019 bei einem Großbrand schwer zerstört.

Die weltberühmte Pariser Kathedrale Notre-Dame wurde am 15. April 2019 bei einem Großbrand schwer zerstört.

Die weltberühmte Pariser Kathedrale Notre-Dame wurde am 15. April 2019 bei einem Großbrand schwer zerstört. Bildrechte: dpa

Paris Brand in Notre-Dame unter Kontrolle

Hauptinhalt

Der Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Angaben der Feuerwehr "vollkommen unter Kontrolle" und "teilweise gelöscht". Präsident Macron kündigte an, das Wahrzeichen werde wieder aufgebaut. Die Milliardärsfamilie Pinault will mit 100 Millionen Euro helfen.