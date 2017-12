Dieses Jahr war extrem, sagt Udo Jentsch vom Landesverband "Sächsisches Obst". Schon Anfang April haben die Bäume angefangen zu blühen. Eine derart frühe Blüte habe es bisher nur selten gegeben. Und die habe vor allem unter dem Frost im April gelitten, ergänzt Jentsch: "Dann auch das sehr schlechte Nachblühwetter. Wir haben vom 10. April bis Mai trübes, nasses, kaltes Wetter gehabt, sodass dort auch die Insekten nicht so optimal geflogen sind. Die Bestäubung ist also nicht ideal gelaufen und wir haben eine extrem lange Blüte gehabt."

Ausfall bis zu 70 Prozent

Bei einem so schlechten Frühjahr konnte auch der gute Sommer nicht mehr viel retten. Dementsprechend sei die Ernte in Sachsen auch ausgefallen: "Es gab Betriebe, die hatten eine sehr schlechte Ernte, die hatten wirklich 70 Prozent Ausfall. Aber es gibt auch Betriebe, die haben annähernd eine normale Ernte. Im Durchschnitt kann man sagen, dass in Sachsen und in Sachsen-Anhalt ein Verlust von circa 30 Prozent zu verzeichnen ist, was die Erntemenge angeht." Besonders schlecht sei die Ernte im Norden und Westen des Freistaats gewesen.

Rekordmisere für Streuobst-Betriebe

Noch härter als die großen Obstbaubetriebe hat es den Bereich des Streuobstes getroffen. Hier war die Ernte wohl so schlecht wie noch nie, sagt Andreas Mehlhorn vom Fruchtsaftverband Sachsen, einem Zusammenschluss regionaler Lohnmostereien: "Wir hatten Ernteeinbußen zwischen siebzig und neunzig Prozent, flächendeckend in Sachsen." Zum schlechten Wetter kam dieses Jahr noch die sogenannte Alternanz, erzählt Mehlhorn. Das heißt, dass die Bäume ohnehin in jedem zweiten Jahr weniger Früchte tragen.

Teurere Äpfel und teurerer Apfelsaft

Die kleinen Betriebe stellt die schlechte Ernte vor eine Herausforderung: "Der Apfelsaft ist natürlich unser Hauptstandbein, was ungefähr 90 Prozent der Obsternte ausmacht in den einzelnen Keltereien. Das ist natürlich schon schwierig zu kompensieren", so Mehlhorn. Nicht nur Bauern und Keltereien, sondern auch der Verbraucher bekommt die schlechte Ernte bereits zu spüren: Dem Landesverband "Sächsisches Obst" zufolge kostet ein Kilo Äpfel momentan mindestens rund einen Euro und siebzig Cent. Im vergangenen Jahr war ein Kilo schon für rund achtzig Cent zu haben.

Auch der Apfelsaft ist in diesem Jahr teurer, sagt Klaus Heitlinger vom Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie: "Die Preise für Apfelsaft sind schon gestiegen. Im Discounter liegen sie bei rund 99 Cent pro Liter, also bei knapp einem Euro. Vorher waren es 75 Cent. Das ist immer noch ein Preis, der aus unserer Sicht zu verkraften ist, ein Euro für einen Liter Saft ist eigentlich immer noch ein sehr günstiger Preis. Anders sieht es hingegen bei Biosaft aus. Der ist gestiegen auf rund zwei Euro im Discounter und in anderen Handelsschienen wohl noch höher."