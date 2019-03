Nach Schiffsunglück Französischer Westküste droht Ölpest

Derzeit sei die Ölfläche über der Unglücksstelle rund zehn Kilometer lang und einen Kilometer breit. Wegen des Windes aus westlicher Richtung sei "in einigen Tagen" zu befürchten, dass das Öl bei La Rochelle, nördlich von Bordeaux, an die Küste gespült werde. Die Behörden schickten ein Spezialschiff los, das Öl beseitigen kann.

Das brennende Frachtschiff "Grande America" sank am Dienstag. Bildrechte: dpa

Die "Grande America" gehört zur italienischen Grimaldi-Gruppe. Den Angaben zufolge hat sie rund 2.200 Tonnen Heizöl geladen. Außerdem seien 45 Container mit "gefährlichen Stoffen" an Bord. Um welche Stoffe es sich dabei handelt, teilte die Meerespräfektur nicht mit. Ein Risiko gehe derzeit vor allem von dem Öl aus, betonte sie.



Auf dem Frachter war am Sonntag auf dem Weg vom Hamburger Hafen nach Casablanca in Marokko ein Feuer ausgebrochen. Am Dienstag sank das Schiff. Alle 27 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. An Bord waren auch rund 2.000 Fahrzeuge.