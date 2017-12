Die Zahl der Wohnungseinbrüche in ganz Deutschland ist rückläufig. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte, lassen die Zahlen der Versicherungswirtschaft bis September 2017 im Vergleich zu 2016 auf einen Rückgang der Einbrüche in Deutschland hoffen. Allerdings warnte der GDV vor zu viel Euphorie. "Das Bild kann sich aber noch deutlich ändern, da erfahrungsgemäß vor allem in den dunklen Monaten eingebrochen wird."