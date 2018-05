Immer mehr Menschen in Deutschland sind an einer Diabetes erkrankt.

Offener Brief an Kanzlerin Tausende Ärzte warnen Merkel vor Diabetes-Epidemie

Deutschland droht eine Diabetes-Epidemie, begründet durch das Leben in einer ungesunden Umwelt. Zu dieser Einschätzung kommen deutsche Ärzte, Krankenkassen, Fachverbände und Verbraucherschützer. In einem offenen Brief an die Kanzlerin fordern sie staatliche Eingriffe in die Ernährungsindustrie.