Pyeongchang liegt etwa 130 Kilometer von Seoul entfernt, dort werden die Eröffnung und der Abschluss gefeiert sowie die meisten Wettbewerbe auf Schnee ausgetragen. Das Olympiastadion fasst 35.000 Zuschauer. Die alpinen Wettbewerbe finden in Jeongseon statt. Die Eiswettkämpfe werden in Gangneung an der Ostküste ausgetragen. Bildrechte: MDR.DE