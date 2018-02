Zum Abschluss der Olympischen Winterspiele werden am Mittag deutscher Zeit noch einmal alle Athleten ins Olympiastadion von Pyeongchang einlaufen. Die deutsche Mannschaft führt dann Fahnenträger Christian Ehrhoff vom deutschen Eishockeyteam an, das am Morgen sensationell die Silbermedaille gewann. Das DEB-Team steht damit stellvertretend für ein deutsches Wintersport-Wunder bei diesen Spielen. 14 Goldmedaillen errangen die deutschen Athleten – so viele wie bei keiner Winterolympiade zuvor.