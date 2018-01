Nach dem Abzug von Orkantief "Friederike" ist die Zahl der Todesopfer bundesweit auf acht gestiegen. In Sachsen-Anhalt erlagen zwei weitere Menschen ihren Verletzungen: In Benndorf war ein 65-Jähriger von einem Dach gestürzt, in Hohenmölsen wurde ein 34-Jähriger von einem entwurzelten Baum getroffen. Weitere sechs Menschen starben ebenfalls durch umgestürzte Bäume oder bei Verkehrsunfällen in Folge des Sturms.

Bahn rollt langsam an

Einsatzkräfte räumen Gleise von umgestürzten Bäumen Bildrechte: dpa Unterdessen hat die Bahn den Betrieb wieder aufgenommen. Erste Fernzüge seien wieder unterwegs, sagte eine Sprecherin am frühen Freitagmorgen. Dennoch sei weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind laut Bahn noch wichtige Strecken gesperrt. Das betreffe vor allem den Fern-, aber auch Regionalverkehr.



Am Morgen war der über Mitteldeutschland führende Fernverkehr noch stark eingeschränkt, Verbindungen in und aus Richtung Norden fallen größtenteils noch aus, die Züge in und aus Richtung Süden fahren hingegen wieder.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rollen hingegen am Morgen die Regionalzüge schon wieder weitgehend nach Fahrplan. Die Deutsche Bahn rät jedoch allen Kunden, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite der Bahn zu informieren, ob die Züge tatsächlich fahren.

Tausende Haushalte ohne Strom

In Mitteldeutschland sind weiterhin noch zahlreiche Haushalte ohne Strom. Wie der Versorger Mitnetz Strom am Freitagmorgen mitteilte, sind noch 16.000 Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Brandenburg betroffen. Die Mitarbeiter des Unternehmens seien bis in die Nacht im Einsatz gewesen. Mit Tagesanbruch wollte das Unternehmen die Reparaturarbeiten fortsetzen.

In Sachsen-Anhalt sind den Angaben zufolge rund 6.000 Kunden vor allem im Kreis Anhalt-Bitterfeld und im Harz ohne Strom. In Sachsen gibt es unter anderem in den Kreisen Nordsachsen, Leipzig und Mittelsachsen rund 4.400 unversorgte Kunden. In Thüringen haben rund 700 Kunden im Altenburger Land noch keinen Strom.