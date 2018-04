Er hat ein steinernes Denkmal für die Waffen-SS Leibstandarte Adolf Hitler in seinem Vorgarten im eichsfeldischen Fretterode – das beschreibt Thorsten Heise wohl ganz gut. Heise ist überzeugt rechtsradikal, seit vielen Jahren schon. Heise ist 48 und, glaubt man seinen Reden, schon seit 1984 Teil der "Nationalen Bewegung".

Heise sagt: "Ich bin eigentlich selber ein alter Niedersachse, der jetzt Wahlthüringer ist. Ich bin wie ihr, sturmfest und erdverwachsen, versuche das den Thüringern auch beizubiegen, wie man sturmfest und erdverwachsen wird. In Göttingen groß geworden, ich sage immer ganz gerne, im Belfast der Bundesrepublik Deutschland der 80er-Jahre."

Heise berichtet von Mordanschlägen der linksradikalen Göttinger Szene auf sich und seine rechte Wiking-Jugend-Clique. Gerichtsfest bewiesen ist dagegen sein eigener Versuch von 1989 einen libanesischen Flüchtling zu überfahren. Heise tritt damals in die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei ein. Sie ist inzwischen verboten.

Es gibt aber Fernsehbilder vom FAP-Parteitag 1993, Heise trägt eine Art NS-Uniform, singt mit, ergreift das Wort: "Dieser Staat zwingt uns dazu, und das ist gut, so muss das sein, vereint auf der Straße stehen, vereint zuschlagen, vereint kämpfen."

Wie dieser Kampf aussah, beschreibt Heises Strafakte. Er saß mehrfach im Gefängnis, ist vorbestraft für schwere Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung, Volksverhetzung. Heise erklärt: "Einige meiner Strafen, die sind also ein Nachbarland weiter, überhaupt nicht strafbar. Also solche Paragraphen wie Volksverhetzung, wenn man eben über die Stränge schlägt. Man steht eigentlich bei jedem Interview, bei jeder Rede auf der Straße mit einem Bein schon im Gefängnis."

Die Straße, das ist Heises Habitat. Inzwischen ist aber er auch Kreistagsmitglied und stellvertretender NPD-Bundesvorsitzender. Er wirbt für die Partei auf jedem noch so kleinen Marktplatz. Seit 2004 ist er in der NPD, trägt jetzt Anzug und Krawatte statt Uniform und Kampfstiefel.

In seiner Bewerbungsrede als Bundesvize beschwor Heise diesen angestrebten Imagewandel der extremen Rechten: "Ich bin weit davon entfernt, irgendwelche stiefeltragenden Kameraden oder irgendwelche Leute, die im Braunhemd mit Schulterriemen auf Aufmärschen auftauchen möchten, in meine Planungen in irgendeiner Weise mit einzubeziehen. Wir sind eine moderne Partei."