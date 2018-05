Bei der DRK-Wasserwacht in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Samstag die Drohnen im Einsatz. Die 18 "Rettungscopter" seien an 14 Ostsee-Stränden und vier Binnengewässern im Land stationiert, sagte ein Sprecher der Wasserwacht in Zingst. Die neuen Helfer seien mit 85 km/h schneller als jeder Rettungsschwimmer. Wenn ein Ertrinkender gesichtet wird, soll die mit einer Kamera ausgestattete Drohne zu ihm hinfliegen und eine Schwimmhilfe abwerfen. Das sind Plastikschläuche, die sich im Wasser automatisch aufblasen. So soll die Zeit überbrückt werden, bis die Rettungskräfte vor Ort sind.