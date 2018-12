Der Ostsee-Hering gehört laut Naturschutzorganisation WWF zu den Verlierern des Jahres 2018. Wie der WWF am Donnerstag in Berlin mitteilte, sind die Bestände in der westlichen Ostsee förmlich eingebrochen. Grund seien neben der hohen Befischung auch schlechte Nachwuchsjahrgänge, die vermutlich auf klimawandelbedingte Veränderungen der Ostsee zurückzuführen sind. "Der Hering wird damit zu einem Symbol der Klimakrise und ihren ökologischen wie ökonomischen Folgen", sagte WWF-Vorstand Eberhard Brandes.

De facto ausgestorben ist in diesem Jahr das Nördliche Breitmaulnashorn. Das letzte Männchen starb im März im Sudan . Zwei weitere weibliche Exemplare sind nicht fortpflanzungsfähig. Letzter Hoffnungsschimmer besteht laut WWF in der Aufzucht von Embryonen im Labor , die von Leihmüttern der noch lebenden Unterart der Südlichen Breitmaulnashörnern ausgetragen werden könnten.

Nach den Worten von WWF-Vorstand Brandes sägt der Mensch an dem Ast, auf dem er sitze. Durch Klimakrise, Lebensraumzerstörung, Wilderei und immer mehr Plastikmüll in den Ozeanen verursache er "das größte, globale Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier".

Noch gebe es aber Hoffnung, sagte Brandes. So hätten sich dank Fang- und Jagdverboten die Bestände an Finn- und Westpazifischen Grauwale erholt oder die Zahl der Tiger in Nepal beinahe verdoppelt. Auch gebe es wieder mehr Berggorillas und dank aufwendiger Ansiedlungsprojekte kehre der in Mitteleuropa ausgerottete Waldrapp wieder zurück.