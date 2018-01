Fahndungsplakat zur Potsdamer Paketbombe Bildrechte: dpa

Im Fall von Potsdam sollte der Paketdienstleister DHL um einen Millionenbetrag erpresst werden. Die Forderung verbarg sich hinter einem QR-Code, der sich neben einem sogenannten "Polenböller", Batterien und einer Metalldose voller Nägel in dem Paket befand. Dieses war Anfang Dezember in einer Apotheke unweit des Potsdamer Weihnachtsmarkts abgegeben worden. Einen Monat zuvor war zudem eine Paketbombe an ein Geschäft in Frankfurt (Oder) geschickt worden.