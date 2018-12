Im Grunde kann jeder, der irgendeine eine Ware im Internet bestellt, jederzeit sagen: Nein, ich will das doch nicht mehr haben. Juristen nennen das Widerrufsrecht. Läuft bei der Bestellung auch noch etwas schief, also kommt das Paket zum Beispiel zu spät an, dann hat man als Verbraucher zusätzlich noch ein Rücktrittsrecht. Das gilt in der gesamten EU.

Statt an den Paketzusteller solle man sich bei der Reklamation unbedingt an den Anbieter wenden, rät Siegert. Schließlich sei der Händler auch der Vertragspartner. Das sollte man am Besten immer schriftlich machen, per Einschreiben mit Rückschein, denn so habe man auch einen Zugangsnachweis.