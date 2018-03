Papst Franziskus hat das Gedenken an Leiden und Sterben Jesu Christi am Karfreitag mit einem Gottesdienst im Petersdom in Rom eröffnet. Zu Beginn der Liturgie verharrte das 81 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wie üblich minutenlang ausgestreckt auf dem Fußboden vor dem Hauptaltar und betete still. Am späten Abend leitete Franziskus die Kreuzwegsprozession am Kolosseum. Zehntausende Menschen verfolgen traditionell das Spektakel, bei dem in 14 Stationen der Weg Jesu ans Kreuz nachgestellt wird.