Papst Franziskus hat in Marokko für eine engere Beziehung zwischen Christen und Muslimen geworben. Der Pontifex sagte zum Auftakt seines zweitätigen Besuches in dem muslimischen Königreich, es sei unverzichtbar, dem Fanatismus und Fundamentalismus die Solidarität aller Glaubenden entgegenzusetzen. Zugleich verlangte das Kirchenoberhaupt vor seinem Gastgeber König Mohammed VI. umfassende Religionsfreiheit.

In Marokko ist der Islam die Staatsreligion, der 99 Prozent der Einwohner angehören. Im Land mit seinen 35 Millionen Einwohnern leben nach Vatikanangaben nur 23.000 Katholiken. Jeder Marokkaner gilt bei seiner Geburt automatisch als Muslim, außer er wurde in die jüdische Gemeinschaft hineingeboren.

Der Papst betonte in seiner ersten Ansprache, die häufig von Beifall und Jubelrufen unterbrochen wurde, der Besuch in Marokko sei eine Gelegenheit, den interreligiösen Dialog und die gegenseitige Kenntnis beider Religionen zu fördern. Franziskus' Besuch ist die erste Reise eines Papstes nach Marokko seit mehr als 30 Jahren

Zusammen mit dem marokkanischen König Mohammed VI. war Franziskus zuvor vom Flughafen in Rabat in die Innenstadt gefahren, Hunderte Menschen hatten die Straßen gesäumt. Später besuchten der Papst und sein Gastgeber das Mausoleum von König Mohammed V. und eine Imamschule. Auch hier betonte Franziskus noch einmal, die Solidarität aller Gläubigen müsse gegen Fanatismus und Extremismus stehen. Im Krieg in Syrien haben sich auch viele Marokkaner der Terrormiliz IS angeschlossen.