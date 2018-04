Osternachtsmesse in Rom Papst warnt Menschen vor Resignation

Papst Franziskus hat in der Osternacht davor gewarnt, angesichts der Ungerechtigkeiten in der Welt zu resignieren und zu verstummen. Das leere Grab des Ostermorgens "will aufrütteln, uns ermuntern zu glauben und Zuversicht zu haben", dass Gott überall und zu jedem Menschen Zugang findet, sagte der Papst während der Messe zur Osternacht im Petersdom. Ostern zu feiern bedeute, abermals zu glauben, dass Gott in die Geschichte einbricht und den lähmenden Determinismus herausfordert.

Zu der festlichen Messe waren einige Tausend Gläubige in den Petersdom gekommen, unter ihnen zahlreiche Kardinäle und Bischöfe. In dem Gottesdienst taufte der Papst auch drei Frauen und fünf Männer aus Italien, Albanien, Nigeria, USA und Peru. Zudem spendete er ihnen die Erstkommunion und die Firmung.

Papst warnt vor erdrückender Routine

Franziskus führte in seiner Predigt weiter aus, die "erdrückende Routine" sowie die Parole "Das hat man schon immer so gemacht" ließen auch heute in Christen die Hoffnung verstummen. Die Botschaft des Engels am leeren Grab, Christus sei auferstanden, wolle aber auch heute tiefste Gewissheiten erschüttern, mahnte der Papst.