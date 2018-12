"Urbi et Orbi" Die Formel 'der Stadt und dem Erdkreis' geht auf die Römer zurück. Sie setzten ihre Hauptstadt (urbs) der ganzen Welt (orbis) gleich. Die Kirche übernahm die Formel im 13. Jahrhundert ins offizielle Ritual. Sie weist den Papst sowohl als Bischof von Rom wie auch als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche aus.



Mit dem Segen „Urbi et Orbi" wird allen, die ihn hören oder sehen und Willens sind, Sündenablass gewährt. D Zu der Zeremonie strömen alljährlich Tausende auf den Petersplatz in Rom. Der Segen wird gewöhnlich von der Loggia über den Portalen des Petersdoms erteilt.



Früher war für diesen Gnadenakt die Anwesenheit des Gläubigen auf dem Petersplatz bzw. in Sichtweite nötig. Seit 1967 kann der Segen auch über Radio, seit 1985 über TV und seit 1995 über das Internet gültig empfangen werden. Papst Franziskus führte beim Amtsantritt 2013 neue Bräuche ein. So verzichtete er auf Grüße in verschiedenen Sprachen, wie es bei seinen Vorgängern üblich war.