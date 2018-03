Heute beginnen im südkoreanischen Pyeongchang die 12. Paralympischen Winterspiele. Bis zum 18. März kämpfen 670 Athleten und Athletinnen aus 45 Nationen um Edelmetall. Insgesamt stehen 80 Wettkämpfe in sechs Disziplinen auf dem Programm.

Deutsches Team hofft auf Erfolge

Für das deutsche Team treten 20 Sportler und Sportlerinnen an, darunter 15 Einzelstarter und fünf Curler. Hinzu kommen vier Begleitläufer für Athleten mit Sehbehinderung. Das Team hat nach Aussage des Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Beucher, zwar keine Medaillenvorgabe, aber schon eine "berechtigte Erwartung auf Erfolge". Größte Hoffnungsträgerin ist Anna Schaffelhuber, die 2014 bei den Winterspielen in Sotschi fünf Mal Gold gewann. Eine ihrer härtesten Konkurrentinnen dürfte ihre eigene Teamkollegin Anna-Lena Forster sein.

Eskau trägt deutsche Fahne

Mehrfache Goldmedaillengewinnerin Andrea Eskau trägt zur Eröffnung der Paralympischen Winterspiele die Deutsche Fahne. Bildrechte: dpa Die Deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier wird die Langläuferin und Biathletin Andrea Eskau tragen. Die für Magdeburg startende Thüringerin ist die einzige in Pyeongchang, die sowohl bei Sommer- als auch bei Winterspielen mehrfach Gold gewann. Die 46-Jährige, die seit einem Radunfall 1998 querschnittsgelähmt ist, erlebt in Südkorea ihre sechsten Paralympics. Ihre erste Goldmedaille gewann sie bei den Sommer-Paralympics 2008 in Peking im Handbike.



In Sotschi hatte Deutschland 2014 mit neun Goildmedaillen Platz zwei im Medaillenspiegel belegt – hinter Russland.

Russische „Neutrale Paralympische Athleten“

Bildrechte: dpa Im Gegensatz zu den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro sind in Pyeongchang russische Athleten und Athletinnen wieder vertreten. Obwohl das russische Paralympics-Komitee RPC weiter suspendiert ist, hat das Internationale Paralympics-Komitee (IPC) entschieden, dass 31 "nachweislich saubere" Sportler als "Neutrale Paralympische Athleten" (NPA) teilnehmen dürfen. Eine Nennung Russlands wie bei Olympia ("Olympische Athleten aus Russland") gibt es bei den Paralympics allerdings nicht. Fahne und Hymne entfallen ohnehin.



Das IPC erklärte, man sei der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gefolgt und wolle die "großen Fortschritte“ Russlands in der Dopingbekämpfung anerkennen. Und das, obwohl das RPC zwei Kriterien noch immer nicht erfüllt: die Wiederaufnahme der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) sowie eine offizielle Anerkennung des McLaren-Reports. Richard McLaren enthüllte 2016 im Auftrag der WADA, dass russische Staatsbedienstete über Jahre hinweg Sportler beim Doping unterstützten und Tests manipulierten.

Unterschiedliche Reaktionen aus Deutschland

DBS-Präsident Beucher kritisierte die Entscheidung. Er habe gehofft, dass das IPC die russischen Sportler nach wie vor disqualifiziere. Es gebe noch zu viele ungeklärte Fragen. Auch Paralympics-Rekordsieger Gerd Schönfelder bedauert die Entscheidung und findet, dass Russland im Anti-Doping-Kampf noch nicht genug unternommen habe. Eskau hingegen sagte, sie habe keine Probleme mit der Zulassung russischer Athleten in Pyeongchang. Für sie sei das "absolut in Ordnung".,

Erstmals zwei nordkoreanische Teilnehmer

Erstmals werden bei den Winter-Paralympics zwei nordkoreanische Sportler antreten. Im Gegensatz zu den Olympischen Winterspielen wollen die Paralympic-Teams von Nord- und Südkorea bei der Eröffnungsfeier aber nicht gemeinsam in das Stadion einziehen, teilte das Internationale Paralympische Komitee mit. IPC-Präsident Andrew Parsons zeigte sich enttäuscht. Er erklärte aber, dass er die Entscheidungen der Nationalen Paralympischen Komitees respektiert.



Es gibt jedoch vor den Spielen auch positive Signale aus dem Bereich der Politik: Nord- und Südkorea haben nach Angaben aus Seoul ein historisches Gipfeltreffen vereinbart.

Sportler mit Beeinträchtigung

Bei den Winter-Paralympics messen sich die Sportler in insgesamt 80 Wettkämpfen in sechs Disziplinen: Para-Eishockey, Rollstuhl-Curling, Ski alpin, Snowboard, Biathlon und Langlauf. Die Athleten und Athletinnen starten je nach ihrer Beeinträchtigung in einer von drei Klassen: stehend, sitzend und sehbehindert. In den einzelnen Startklassen werden den Sportlern je nach Umfang der körperlichen Beeinträchtigung Zeit gutgeschrieben. Damit sollen trotz einer unterschiedlichen Schwere des Handicaps faire Wettkämpfe sichergestellt werden.