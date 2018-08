In Deutschland hat sich der Parasit Hirschlausfliege in diesem Sommer stark ausgebreitet. Vor allem Tierhalter sind besorgt. Denn der Biss des rund fünf Millimeter großen Blutsaugers führt etwa bei Pferden und Hunden zu Hautentzündungen. "Wir beobachten einen überdimensionalen Anstieg der Fälle", sagte Tierarzt Markus Zeißler von der Tierklinik Vogtland in Auerbach der Deutschen Presse-Agentur.