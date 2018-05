Verkehrssicherheit Bundesweite Aktion gegen Falschparker auf Radwegen

Als Fahrradfahrer in Bukarest muss man sich dünn machen. Autos – das steht fest - haben in der rumänischen Hauptstadt Vorfahrt. 1,1 Millionen Fahrzeuge sind in der Stadt gemeldet, die Bukarest zu einer der am meisten mit Feinstaub belasteten und damit gesundheitsgefährdendsten Hauptstädte Europas machen. Nichtregierungsorganisationen beklagen, dass es den Stadtvätern nicht nur an Interesse für alternative Verkehrsmittel mangele, sondern generell an Zukunftsvisionen, wie sie die Stadt gestalten wollen. Bildrechte: Optar