Der französische Spitzenkoch Paul Bocuse ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb teilte auf Twitter mit: "Der Gastronomiepapst hat uns verlassen". Bocuse hatte seit Jahren an Parkinson gelitten. Zuletzt lebte der in seinem Geburtsort Collonges-au-Mont-d'Or bei Lyon.

Die hohe Kochmütze sowie die weiße Jacke mit seinem gestickten Namen und dem Trikolore-Kragen wurden Bocuse Markenzeichen. Bildrechte: dpa

Der Name Bocuse wurde auch international eine Marke. Kochbücher, Champagner und Marmeladen werden mit seiner schwungvollen Unterschrift auf dem Etikett verkauft. Auch der internationale Koch-Wettbewerb "Bocuse d'Or" trägt seinen Namen.



Zu seinem Imperium gehören mehr als 20 Restaurants, eines davon in Walt Disney World in Florida und mehrere in Japan. Zum Konzern gehören zudem zahlreiche Brasserien, und bei "Ouest Express" gibt es auch Burger "made by Bocuse".