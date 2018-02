Symbol des Friedens Peace-Zeichen wird 60 Jahre alt

Der britische Grafikdesigner und Künstler Gerald Holtom entwarf das Emblem im Jahr 1958 im Auftrag einer britischen Anti-Atomkriegs-Initiative. Diese suchte ein passendes Emblem für einen Protestmarsch. Am 21. Februar präsentierte Holtom seine Skizzen. Später übernahm die aus der Initiative und weiteren Bewegungen entstandene "Campaign for Nuclear Disarmament" ("Kampagne für nukleare Abrüstung") das Logo. Daher wird es in Großbritannien nach deren Abkürzung auch CND-Symbol genannt.