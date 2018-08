Der Flughafen Frankfurt/Main ist teilweise geräumt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, ist mindestens eine Person im Terminal 1 unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt. Deshalb sei entschieden worden, das Einsteigen zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen. Betroffen ist der Teilbereich, der vor allen von der Lufthansa genutzt wird.

Die Lufthansa teilte per Twitter mit, man könne noch nicht sagen ob es Verspätungen oder Ausfälle geben werde. Die Fluggesellschaft sei in ständigem Austausch mit den Behörden. Große Teile der Abfertigung würden ruhen, Passagiere könnten nicht mehr ein und aussteigen. Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten.