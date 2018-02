Orientierungslos im Pflegedschungel Warum pflegende Angehörige Hilfen nicht wahrnehmen

Fast drei Viertel aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zuhause versorgt – oft von ihren Ehepartnern oder Kindern. Die bekommen dafür staatliche Unterstützung. Allerdings: Die Gelder, die ihnen zustehen, nehmen viele nicht in Anspruch. So steht es in einer Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege. Etwa 70 Prozent lassen den Entlastungsbetrag verfallen – eine monatliche Zahlung, mit der Betreuungskosten oder Haushaltshilfen finanziert werden können.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL