Das Gericht befand die neun Männer und Frauen im Alter von 34 bis 63 Jahren für schuldig, Leistungsnachweise in großem Umfang betrügerisch erstellt oder angepasst zu haben. Den damit erzielten Gesamtschaden beziffert das Gericht auf 4,7 Millionen Euro. Ermittler hatten den von der Bande verursachten Schaden mit mindestens 8,5 Millionen Euro angegeben.



"Alle haben sich, so gut es ging, die Taschen vollgestopft", sagte der Vorsitzende Richter Guido Noltze. Statt täglich etwa Kompressionsstrümpfe zu wechseln, seien den "Patienten", die mitgespielt hätten, acht Jahre lang Putzdienste, Friseurbesuche oder Maniküre bezahlt worden. Mehrere Ärzte hätten ebenfalls mitgemacht und dafür Bestechungsgelder kassiert. Nur ein Bruchteil der Patienten sei so wie von Ärzten verschrieben und wie gegenüber den Krankenkassen und Kommunen abgerechnet gepflegt worden.