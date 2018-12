Immer mehr Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Im Dezember 2017 waren 3,41 Millionen Menschen auf Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz angewiesen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im Dezember 2015 hatte die Zahl noch bei 2,86 Millionen gelegen. "Die starke Zunahme um 550.000 Pflegebedürftige ist allerdings zum großen Teil auf die Einführung des neuen, weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs ab dem 1.1.2017 zurückzuführen", erklärten die Statistiker am Dienstag.

Gut drei Viertel aller Pflegebedürftigen, also rund 2,59 Millionen, wurden zum Erhebungszeitpunkt zu Hause versorgt. Davon wurden 1,76 Millionen Menschen in der Regel allein durch Angehörige gepflegt. 830.000 Pflegebedürftige lebten ebenfalls in Privathaushalten, wurden jedoch zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflegedienste versorgt. Knapp ein Viertel wurde in Pflegeheimen vollstationär betreut.