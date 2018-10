Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an den US-Amerikaner Arthur Ashkin und den Franzosen Gérard Mourou sowie an Donna Strickland aus Kanada. Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mitteilte, werden sie für ihre bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik ausgezeichnet.