2017 war ein ungewöhnliches Pilzjahr: Feuchtschwüles Wetter ließ bereits im August die Pilze sprießen und nach dem schlechten Vorjahr eine Supersaison erwarten. Doch es kam anders.

Sachsen: Jahr für Kenner

Gemeiner Schwefelporling - Fruchtkörper an einer Eiche Bildrechte: IMAGO Der Bautzener Pilzexperte Eckart Klett zog eine gemischte Bilanz: "Für Kenner war es ein sehr gutes Jahr, für Laien eher normal." Klett zufolge gab es im August sehr viele Pilze und einen regelrechten Ansturm. Vor stadtnahen Wäldern habe es an Wochenenden kaum noch freie Parkplätze gegeben.



Nach Einschätzung des Experten Klett fehlten in diesem Jahr die typischen Massenarten wie Marone, Birken- und Steinpilz. Letztere seien unglaublich madig gewesen, befallen von der Pilzmücke. Dafür wuchsen Sorten, die gar nicht in die Saison gehörten.

Die Pilze machten, was sie wollen. Bautzener Pilzexperte Eckart Klett

Gut war dagegen die Ausbeute bei Hexenröhrling, Schwefelporling, Perlpilz oder Böhmischer Verpel. Auf Wiesen wucherten Champignons und Riesenboviste in Fußballgröße. Und in Kiefernwäldern mit Sandböden gab es laut Klett so viele Pfifferlinge wie seit Jahren nicht mehr.

Sachsen-Anhalt: Hin und Her

Schreckt durch seine Ähnlichkeit mit dem giftigen Pantherpilz viele Sammler ab, ist aber essbar: der Perlpilz Bildrechte: IMAGO Der Chef der Pilzsachverständigen in Sachsen-Anhalt, Martin Groß, bilanziert ein gutes Jahr mit vielen Pilzen.



Nach dem feuchten Sommer mit zunächst vielen Pilzen habe es dann wetterbedingt Phasen mit weniger Pilzen gegeben. Insgesamt sei es nach dem ausgesprochen schlechten Vorjahr eine eher normale Saison gewesen.

Kälte und Stürme stoppen Pilzsammler

Im eigentlichen Pilzmonat September stoppte zunächst Kälte den Run. Einem Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst zufolge machten dann auch die Herbststürme "Xavier" und "Herwart" im Oktober die Pilzsuche wegen drohender Astbrüche gefährlich. Manch beliebtes Pilzgebiet habe deshalb gesperrt werden müssen.

Pilze teils noch verstrahlt