Durchsuchungen gab es in Magdeburg, Bernburg, Burg und Potsdam.

Durchsuchungen gab es in Magdeburg, Bernburg, Burg und Potsdam.

Durchsuchungen gab es in Magdeburg, Bernburg, Burg und Potsdam. Bildrechte: IMAGO

Razzia Bundespolizei gelingt Schlag gegen mutmaßliche Diebesbande

Hauptinhalt

Nach über zwei Jahren Ermittlungsarbeit ist die Bundespolizei am Donnerstag gegen mutmaßlichen Baumaschinen-Diebe vorgegangen. In Gebäuden in Sachsen-Anhalt und Brandenburg fanden die Beamten umfangreiche Beweismittel darunter auch Diebesgut. Es gab mehrere Festnahmen.