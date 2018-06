Gefühlte Sicherheit ist das Stichwort, wenn man mit der Polizei und den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) über die Kooperationsvereinbarung spricht. Dabei geht es nicht nur um groß angelegte Kontrollen, sondern auch um Polizisten, die in den Straßenbahnen und Bussen präsent sind. So sollen sich die Bürger Tag und Nacht sicher fühlen.

Dabei ist die Zusammenarbeit von Polizei und Verkehrsbetrieben nicht neu. In Chemnitz existiert sie bereits seit 2004 und in Leipzig seit gut acht Jahren. Zum Beispiel bei der Koordination und dem Transport der vielen Fußballfans, wenn RB Leipzig spielt. Auch berät die Polizei die Verkehrsbetriebe darin, wie sie ihre Automaten und Filialen sicher machen können.

Vergangenes Jahr wurde deshalb die Kooperationsvereinbarung erneuert und aktualisiert. Die LVB haben zusätzlich einen Sicherheitsbeauftragten eingestellt, der seit Anfang 2018 als Schnittstelle zwischen Polizei und Verkehrsbetrieben dient. Die Polizei dagegen soll nun auch in Fahrzeugen der LVB Präsenz zeigen – unter anderem in der Nacht am Hauptbahnhof oder entlang der Eisenbahnstraße. Sprecher Marc Backhaus erklärt, das soll vor allem die subjektiv gefühlte Sicherheit gefühlt erhöhen. "Gemessen an der Gesamtfahrgastzahl, gehören Straßenbahnen und Busse zu den sichersten Orten in einer Stadt."