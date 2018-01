Sachsen Polizei will mehr Auto-Kennzeichen scannen

Jede der fünf Polizeidirektionen in Sachsen hat ein mobiles Gerät, das bei Fahndungen oder Kontrollen am Straßenrand aufgestellt werden kann und automatisch die Kennzeichen aller vorbeifahrenden Fahrzeuge scannt.

In weniger als 0,3 Sekunden gleicht ein Computer jedes Kennzeichen mit 7,8 Millionen Daten ab, die im europaweiten Schengen-Informationssystem der Polizei gespeichert sind.

Gibt es einen Treffer, löst das Gerät Alarm aus. Alle anderen, "unverdächtigen" Kennzeichen werden der Polizei zufolge unmittelbar nach dem Datenabgleich wieder gelöscht.

Im vergangenen Jahr waren die mobilen Geräte dem sächsischen Innenministerium zufolge 488 Mal im Einsatz. Dabei gab es 440 Treffer – also statistisch gesehen nicht einmal ein Treffer pro Einsatz.

Unter den Treffern zählte die Polizei 263 Versicherungsverstöße, 26 Mal ein gestohlenes Kennzeichen und 34 Autodiebstähle bzw. -unterschlagungen. Außerdem gab es 117 sonstige Meldungen, unter die auch Personen fallen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Dem Innenministerium zufolge soll die Polizei künftig zusätzlich zu den mobilen Geräten mit stationären Kennzeichen-Scannern ausgestattet werden. "Wir setzen die Scanner bei Gefährdungslagen und Fahndungen ein", sagte Minister Roland Wöller MDR AKTUELL. "Bis die mobilen Geräte aufgebaut sind, sind die Diebe vielleicht schon längst über alle Berge."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte im Herbst bei einer Aussprache der CDU in Leipzig sogar gefordert, die Kennzeichen-Scanner mit automatischer Gesichtserkennung zu kombinieren.

Das Bundesverfassungsgericht hat der Polizei 2008 das Scannen von Nummernschildern grundsätzlich verboten. Dass die sächsische Polizei auf Grundlage des hiesigen Polizeigesetzes scannt, ist also eine Ausnahme.

Eine, die Datenschützern zufolge nicht erweitert werden dürfte. "Gegenwärtig bewegt man sich an der Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist", sagte Andreas Schneider, der Sprecher des sächsischen Datenschutzbeauftragten, MDR AKTUELL. Er kritisiert außerdem die vergleichsweise geringe Zahl Krimineller, die die Polizei bei hohem Personal- und Kostenaufwand per Nummernschild-Scan geschnappt habe.

Ob die nun geplante Ausweitung der Praxis gesetzeskonform ist, bezweifeln die Datenschützer. "Die Kennzeichenerfassung muss zeitlich und örtlich beschränkt bleiben", sagt Schneider.

Eine mögliche Gesichtserkennung sieht er nicht nur deswegen kritisch, weil die Technik noch nicht ausgereift sei. "Je nachdem, wie die Praxis dann aussehe, könnte das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gefährdet sein", sagt Schneider.

In Deutschland scannen neben den sächsischen Beamten noch die in Brandenburg und Bayern Kennzeichen. Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr die gesetzliche Erlaubnis bekommen, Kennzeichen an den deutschen Grenzen zu scannen.

Tschechische Polizisten verfügen über ein System, mit dem die erfassten Daten auf unbestimmte Zeit gespeichert werden können. Mit der Technik sind auch ganz normale Streifenwagen ausgestattet, und anders als in Sachsen kann fast jeder Polizist das System bedienen.

Auch in den USA ist es weit verbreitet, dass Scanner jedes vorbeifahrende Auto fotografieren und Kennzeichen abspeichern. Zusammen mit Ort und Zeit der Aufnahme werden die Informationen in einer riesen Datenbank gesammelt. Bewegungsprofile zu erstellen, ist so kein Problem.

2014 hat eine Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben, dass viele Parkhäuser Geräte zur automatischen Erkennung von Auto-Kennzeichen einsetzen.