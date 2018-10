Die Kölner Polizei schließt nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte die stellvertretende Polizeipräsidentin Miriam Brauns am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Köln. Bei der Geiselnahme soll der mutmaßliche Täter auch geäußert haben, dass er zur Terrormiliz IS gehöre.