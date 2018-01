Die Silvesternacht ist relativ friedlich verlaufen. Bundesweit wurden nach Polizeiangaben einzelne sexuelle Übergriffe auf Frauen gemeldet – allerdings nicht in dem Ausmaß wie 2015/2016.



Die Kölner Polizei registrierte neun Fälle, in denen Frauen unsittlich angefasst wurden. Szenen wie in der Silvesternacht vor zwei Jahren habe es nicht gegeben. Vor zwei Jahren waren auf der Kölner Domplatte zahlreiche Frauen sexuell bedrängt und bestohlen worden. Unter den Beschuldigten waren viele Nordafrikaner und Flüchtlinge.

Am Brandenburger Tor in Berlin gab es laut Polizei mehr als zehn Anzeigen wegen sexueller Übergriffe, die meisten davon wegen sexueller Belästigung. Insgesamt zählen die Beamten diverse Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Taschendiebstählen oder Drogen. Die in einem Unfallhilfszelt des DRK eingerichtete "Women´s Safety Area" sei von vier Frauen genutzt worden.



In Hamburg war das Maß der gemeldeten sexuellen Übergriffe laut Polizei "sehr gering". Aus Bremen wurden zwei Übergriffe gemeldet. Die Münchner Polizei registrierte am frühen Morgen keinen sexuellen Übergriff, schränkte aber ein, dass es für eine seriöse Bilanz noch zu früh sei. Die Erfahrung zeige, dass so etwas oft erst ein, zwei Tage später angezeigt werde.

Polizisten durch Böller und Angriffe verletzt

Bundesweit hatten die Sicherheitskräfte wegen der angespannten Lage alle Hände voll zu tun. Sie sicherten zahlreiche Veranstaltungen in den größeren Städten des Landes ab. Zahlreiche Beamte wurden dabei bundesweit durch Böller oder Angriffe verletzt. In Bremen und in Leipzig kam es zu Ausschreitungen. In Bremen beschossen etwa 50 Randalierer am Bahnhofsvorplatz Bahnmitarbeiter und Polizisten mit Raketen. Wie ein Behördensprecher mitteilte, wurde dabei ein Beamter am Bein verletzt. Er habe aber weiterarbeiten können.

Übergriffe auf Polizei in Leipzig