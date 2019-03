In vielen Bundesländern herrscht die Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Auch in Sachsen-Anhalt. Die AfD möchte das jetzt ändern.

In vielen Bundesländern herrscht die Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Auch in Sachsen-Anhalt. Die AfD möchte das jetzt ändern.

In vielen Bundesländern herrscht die Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Auch in Sachsen-Anhalt. Die AfD möchte das jetzt ändern. Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalt AfD will Kennzeichnungspflicht für Polizisten abschaffen

Hauptinhalt

Die Kennzeichnungspflicht für Polizisten gilt in vielen Bundesländern. Zum Beispiel in Berlin, Hessen oder Thüringen. Sie dient zur taktischen Führung und zur Identifizierung bei Fehlverhalten. In Sachsen-Anhalt hat die schwarz-rot-grüne Koalition diese Kennzeichnungspflicht 2017 eingeführt. Nicht in Ordnung, finden Teile der AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag und haben sich an das Landesverfassungsgericht gewandt.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt