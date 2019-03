Nirgendwo anders produziert Porsche so viele Autos wie in Leipzig. 600 Stück sind es am Tag. Das Stammwerk in Stuttgart Zuffenhausen kommt nur auf 250. Nun wird in Leipzig zum fünften Mal erweitert – für die nächste Generation des Porsche Macan. Es soll ein reines Elektroauto werden, sagt Standort-Geschäftsführer Gerd Rupp.