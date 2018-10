"Verbitterung kennt jeder", sagt der Berliner Psychiater Michael Linden. Genau wie jeder Angst als Gefühl kenne. Linden leitet an der Berliner Charité die Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit krankhafter Verbitterung. Er und sein Team prägten maßgeblich den Begriff "Posttraumatische Verbitterungsstörung".

Ausgangspunkt 1989

Aufmerksam auf das Problem wurde Linden nach der Wende. Er begegnete damals immer wieder Patienten, die sich selbst als "Verlierer der Wende" betrachteten, weil sie im vereinten Deutschland beruflich nicht Fuß fassen konnten und sich missverstanden fühlten.

Seit 20 Jahren forscht Michael Linden zu krankhafter Verbitterung. Bildrechte: Michael Linden Im Gespräch erzählt der Psychiater von einem seiner ersten Patienten mit diesem Hintergrund. Er spricht von einem Mann, der an das Gute im Menschen geglaubt und eine "vorsichtig kritische Haltung gegenüber der DDR-Führung" gehabt habe. Dieser Mann sei nach 1989 Sozialarbeiter geworden und habe sich federführend um ein kirchliches Kinderheim gekümmert. Auch über die Wirren der Nachwendezeit habe er das Heim sicher gebracht. Schließlich habe es der Mann geschafft, einen Träger dafür zu gewinnen. Dieser habe jedoch als erstes den Betrieb neu organisiert und "er als ältester Mitarbeiter war der Erste, den sie gefeuert haben".

Wenn das Schicksal krank macht

Der Sozialarbeiter war bei Linden wegen PTED (Posttraumatic Embitterment Disorder, Posttraumatische Verbitterungsstörung) in Behandlung. Die Krankheit hatte ihn völlig erfasst und ihm seine "Freiheit geraubt". Der Mann habe sich zurückgezogen und nicht einmal mehr seine Frau an sich herangelassen, so Linden.

Die Symptome einer krankhaften Verbitterungsstörung sind indes divers. Sie können laut Linden von sozialem Rückzug, über schlechte Stimmung, Schlafstörungen bis zu Gewaltfantasien gegen sich selbst oder andere reichen. In Untersuchungen hätten rund 80 Prozent der Befragten Rachegefühle angegeben. Bei zehn bis zwanzig Prozent geht der Experte von durchaus gefährlichen Fantasien aus. Diese können "sich manchmal auch zu Racheakten auswachsen", erklärt Linden weiter.

Und wenn Sie die "Bild"-Zeitung oder Ähnliches lesen, haben Sie etwa alle zwei Wochen einen Bericht über so einen Fall. Prof. Dr. Michael Linden Charité Berlin

"Wir sind da anfällig für Verletzungen, wo wir stark sind"

Wenn scheinbar unumstößliche Pfeiler des Lebens ins Wanken geraten, kann sich eine krankhafte Verbitterung einstellen. Bildrechte: colourbox Expertenschätzungen zufolge sind drei bis fünf Prozent der Bevölkerung von PTED betroffen. Besonders gefährdet sind Menschen, deren Leben eingerahmt ist von festen Annahmen, wie "Mein Partner betrügt mich nicht" oder "Wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet".



Meist seien die Betroffenen schon mit einem engen Korsett an Werten und Normen aufgewachsen. Wenn die Mutter dem Kind einzuhämmern pflegte "Erst die Arbeit und dann das Vergnügen", könnte das schon ein Anfangspunkt sein. Michael Linden erklärt: "Wir sind da anfällig für Verletzungen, wo wir stark sind. Wenn mir die Familie sehr viel bedeutet, kann ich da auch hart getroffen werden."

Krankheit vs. Verbitterungsstimmung

Abgesehen von der krankhaften Verbitterung "kann Verbitterung als normales Gefühl anstecken, wie auch Angst", so Linden. Er führt als Beispiel die Kriegstreiberei vor Beginn des Ersten Weltkriegs an.

Man kann auch Angst haben oder verbittert sein, ohne etwas Einschlägiges erlebt zu haben. Man muss nur beliebig vielen Leuten einreden – wie vor dem Ersten Weltkrieg – die Franzosen kommen, und schon kriegen alle Angst. So kann man ganzen Bevölkerungsgruppen einreden, es ginge ihnen furchtbar schlecht und sie würden ungerecht behandelt. Prof. Dr. Michael Linden Charité Berlin

Dann könne es auch ein allgemeines Verbitterungsgefühl geben, so Linden. Ob das dann der Realität entspreche, sei ein ganz anderes Thema. Aber das hätten Emotionen so an sich, sie hätten eben immer auch eine soziale Komponente, so der Professor.

Nicht alles Trauma

Allerdings gibt es auch Therapeuten, die sich an dem Begriff der posttraumatischen Verbitterungsstörung reiben. So merkt Alexandra Philipsen, Leiterin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Bonn, an: "Die Frage ist: Wann genau liegt ein Trauma vor?" Ein Trauma werde durch ein einschneidendes Ereignis von katastrophalem Ausmaß ausgelöst, etwa eine Vergewaltigung oder den gewaltsamen Tod eines Angehörigen durch Bombenangriff oder ein Erdbeben. "Das ist etwas anderes als der Mauerfall oder eine Kündigung." Sie selbst spreche daher lieber von einer "Anpassungsstörung", die vor allem Menschen mit einer narzisstischen Prägung träfen.

Raus aus der Verbitterungs-Falle

Individuelle krankhafte Verbitterung lässt sich nur mit therapeutischer Hilfe bearbeiten, etwa durch eine Verhaltenstherapie.

Um Verbitterungsstimmungen in der Gesellschaft entgegenzuwirken, plädiert Linden dafür, vorsichtiger mit der sogenannten komparativen Gerechtigkeit umzugehen. Die Denkweise, man selbst habe keine Ansprüche, weil jemand anderes etwas habe, führe zu Ungerechtigkeitsgefühlen und die wiederum zu Verbitterung.