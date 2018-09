"Aus Plastik kann ich keine Erde machen!" Unternehmer Franz Rösl ist wütend. In seinem Werk in Liehmehna in Nordsachsen kompostiert er nach eigenen Angaben 80 Prozent der Leipziger Bioabfälle - und die sind zunehmend massiver mit Plastik verschmutzt. Rösl findet alles Mögliche darin, vom Fön bis zur Autobatterie: "Ich bekomme Fuhren mit 70 Prozent Störstoffen."

Leipziger Stadtreinigung lässt Tonnen stehen

Vor kurzem hat er sich zu einem rabiaten Schritt entschieden - und der Leipziger Stadtreinigung, die den mit Plastik versetzten Müll einsammelt und bei ihm ablädt, einfach für mehrere Tage das Tor nicht mehr geöffnet. "Wir dürfen uns nicht zu Helfershelfern machen lassen", sagt Rösl, der sich seit Jahren mehr Engagement von der Stadt wünscht.

Nun hat die Stadtreinigung angekündigt, härter zu reagieren und falsch befüllte Tonnen mit Aufklebern zu markieren und auf den Bürgersteigen stehen zu lassen. In der ersten Juliwoche wurden bereits 152 Biomülltonnen nicht abgeholt - das sind etwa 40 Prozent der stichprobenartig kontrollierten Tonnen.

Erfurt und Magdeburg setzen auf Aufklärung

Leipzig ist kein Einzelfall. Auch andere der mehr als 200 Kompostier- und 20 Vergärungsanlagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kämpfen mit Fremdstoffen im Biomüll. "Plastikverunreinigungen im Bioabfall sind ein grundsätzliches Problem", sagt Jörg Lummitsch, der Amtsleiter des Erfurter Umwelt- und Naturschutzamtes.

Die Plastiktüten müssten aufwendig herausgesiebt werden - das treffe letztlich den Gebührenzahler. "Problematisch sind insbesondere Plastiktüten und Tüten aus biologisch abbaubarem Werkstoff, sogenanntem Bioplastik", erklärt eine Sprecherin der Stadt Magdeburg. Beide Städte setzen auf Aufklärungskampagnen, um dem Plastik an den Kragen zu gehen.

Mikroplastik gelangt in den Nahrungsmittelkreislauf

Doch vielerorts wird das Problem immer größer. Franz Rösl vom Kompostierwerk Liehmehna engagiert sich in der Interessengemeinschaft "gesunder Boden". Er weiß um die ökologischen Folgen der falschen Plastik-Entsorgung: "Wir haben nicht nur im Meer immer mehr Mikroplastik, sondern auch auf dem Land". So sei der Humusanteil in deutschen Böden zuletzt rapide gesunken. Und: Wenn der Plastikmüll aus der Biotonne als Kompost auf unseren Feldern landet, gelangen Giftstoffe in das Getreide, das später auf unseren Tellern liegt. "Es ist bereits nach zwölf", fasst Rösl die Dringlichkeit des Problems zusammen.

Industrie sündigt ebenfalls

Laut Forschern der Universität Bayreuth ist noch nicht geklärt, ob Mikroplastik über den Kompost wirklich in die Nahrungskette gelangen kann. Das Forscherteam untersuchte anhand der Produkte von zwölf deutschen Kompostier- bzw. Vergärungswerken, wie groß die Plastikbelastung im Kompost ist. Im Erzeugnis einer Anlage, die privaten Biomüll und Grünschnitt verarbeitet, haben die Studienmacher bis zu 24 Mikroplastik-Partikel pro Kilogramm Kompost gezählt. Doch offenbar sündigen nicht nur die Verbraucher - die Industrie entsorgt mitunter noch mehr Falsches im Biomüll. In der Probe eines Werkes, das hauptsächlich Müll aus der Industrie annimmt, fanden die Forscher über 30 Mal mehr Mikroplastik-Partikel, 895 an der Zahl.

Verbraucher und Industrie gefordert

Aber wieso wird immer mehr Plastik in die Biotonne geworfen? Thomas Fischer von der "Deutschen Umwelthilfe e.V." sieht den Handel als größten Schuldigen: "Viele Verpackungen, auch Supermarkttragetaschen, werden als Biokunststoff beworben." Das suggeriere einen Vorteil des Produkts, habe aber nichts im Biomüll verloren. Zudem sei immer mehr Obst und Gemüse in Plastik verpackt und werde vom Verbraucher manchmal einfach samt Verpackung weggeworfen, wenn die Ware im Kühlschrank verrottet sei. Und zuletzt müssten die Kommunen und kreisfreien Städte, die für die Abholung des Mülls verantwortlich seien, aktiver werden: "Mülltrennung muss stärker kommuniziert werden."

Andere sehen den Verbraucher stärker in der Schuld. "Das Trennverhalten lässt zu wünschen übrig", sagt Bertram Kehres von der "Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V." (BGK). Die BGK hat ein Qualitätssicherungssystem für Kompost entwickelt, das "RAL-Gütesiegel". Das System ist freiwillig, bietet Kompostierern aber Marktvorteile. Der RAL-Grenzwert für Kunststoffe liegt derzeit bei 0,1 Prozent.

3.000 Biotonnen wurden stehengelassen

"Jeder Kompostierer, der was auf sich hält, macht beim RAL-Siegel mit", sagt Franz Rösl vom Kompostierwerk Liehmehna. Auch ein anderes mitteldeutsches Unternehmen, die "Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd", wollte das "RAL"-Siegel für ihren Kompost erhalten. Darum hat das Unternehmen im Burgenlandkreis dieses Jahr eine einmalige Methode eingeführt, um Fremdstoffe im Biomüll aufzuspüren: Die Müllautos wurden mit Detektoren ausgestattet, die fälschlich entsorgte Metalle in der Biotonne erkennen, bevor der Müll ins Auto gekippt wird. Wenn das Auto auf eine solche Tonne hinweist, lassen die Müllmänner den Abfall mit einer roten Hinweiskarte stehen: "Fremdstoffe in Ihrer Biotonne festgestellt!"