Künstliche Gelenke, Prothesen, Goldzähne. Bei vielen Menschen gehören diese Metalle sozusagen zum Körper. So sieht es auch Volker Mewes. Er ist der Abteilungsleiter der städtischen Friedhöfe Leipzig und somit auch für das Krematorium der Stadt zuständig. Für ihn ist klar: Auch ein künstliches Hüftgelenk ist Teil der verstorbenen Person und sollte deshalb mit bestattet werden:

Wir möchten auf jeden Fall sicherstellen, dass der Verstorbene so, wie er aus dem Leben geht, auch in der Asche, an dem Platz, wo er durch die Angehörigen bestattet wird, seine letzte Ruhe findet. Unser Ziel ist hochwertig und pietätvoll mit den Verstorbenen umzugehen. Volker Mewes Abteilungsleiter der städtischen Friedhöfe Leipzig

Große Prothesen, die nicht in die Urne passen, werden in Leipzig deshalb mit in die Grabstelle, neben die Urne gelegt.

Manche Metalle werden recycelt und die Erlöse gespendet

Ein Krematorium in Erfurt. Bildrechte: Stadt Erfurt Wenn Angehörige die Asche des Verstorbenen zum Beispiel für eine Seebestattung mitnehmen wollen, bleiben die Prothesen allerdings zurück. Auf dem Südfriedhof in Leipzig gibt es eine eigene Beisetzungsstelle für solche Überreste.



Andere Krematorien geben die Metalle ins Recycling und spenden die Erlöse für einen guten Zweck, erzählt Alexander Helbach vom Verein Aeternitas, der "Verbraucherinitiative Bestattungskultur". Der Verein hat ein juristisches Gutachten erstellen lassen, nach dem das rechtens ist.

"Wir wollten klarstellen, dass die gängige Praxis der Krematorien, Implantate zu entnehmen, weiterhin gehandhabt werden kann. Und dass es da, was das Bestattungsrecht betrifft, überhaupt keine Rechtsunsicherheit gibt," erklärt Helbach. Strafrechtlich sei das etwas anderes. Etwa, wenn Mitarbeiter des Krematoriums Zahngold entnehmen und heimlich verkaufen würden. Das sei natürlich strafbar.

Leipzig ändert Betriebsordnung für Krematorien

2015 hatte ein Urteil des Bundesgerichtshofs für Unsicherheit bei vielen Betreibern von Krematorien gesorgt: Es hatte bekräftigt, dass Prothesen, Implantate und Zahngold feste Bestandteile des Verstorbenen sind. Die meisten Krematorien halten deshalb nun auch vertraglich fest, dass sie Prothesen der Asche entnehmen dürfen. Denn große Metallteile passen weder in die Mühlen, in denen die Asche nach der Feuerbestattung zerkleinert wird, noch in die Urnen.