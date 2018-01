Viele erkennen die Bundesrepublik nicht an, und alle glauben genau zu wissen, dass Ursache nicht auf den Polizisten geschossen hat, so wie Holger aus Berlin, der seinen Nachnamen nicht nennen will. "Auf keinen Fall, er hat definitiv nicht geschossen, die Beweislage ist ziemlich eindeutig. Und es war ja ein überfallartiger Eingriff oder Zugriff." Dass die Situation damals dennoch so eskalierte, das habe Ursache selbstverständlich nie gewollt. "Naja, da wir den Adrian kennen von vornherein, würde ich sagen, das war niemals seine Absicht."