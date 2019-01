Dieser Sichtweise schloss sich das Gericht nach Darstellung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte an. Es entzog den Eltern Teile des Sorgerechts. Zur Begründung führte es demnach an, die Eltern verhinderten, dass die Kinder Teil der Gesellschaft werden könnten. Die Eltern gingen gegen das Urteil in Berufung. Aber auch das Gericht in Frankfurt am Main sah das Wohl der Kinder gefährdet. Die Ausbildung, die sie durch ihre Eltern erhielten, könne einen Schulbesuch nicht ersetzen, hieß es in einer Entscheidung im April 2013.