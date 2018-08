Der Volksmund kennt viele Worte für den Missbrauch von Krankschreibungen. Blaumachen, Krankfeiern sind nur zwei davon. Doch so vielfältig die Wortwahl auch ist, der Missbrauch kommt selten vor. Auch in Thüringen ist das so, sagt Ute Zacharias, Sprecherin des Thüringer Arbeitgeberverbands: "Aller drei bis vier Monate haben unsere Juristen so einen Fall auf dem Tisch. Das hat sich auch in den letzten Jahren weder verstärkt noch verringert." Es ist also kein Massenphänomen.

Jeder Fall muss einzeln betrachtet werden

Doch Ute Zacharias kennt natürlich auch Fälle aus Thüringen wenn krankgeschriebene Arbeitnehmer Dinge tun, die Unternehmer misstrauisch machen: "So klassische Beispiele sind: Sie sehen einen Beschäftigten im Garten. Der macht schwere Gartenarbeit oder steht auf dem Gerüst und streicht seine Fassade. Oder der krankgeschriebene Mitarbeiter wird auf Volksfesten gesehen oder geht täglich einkaufen. Gerade so in kleineren Orten fällt das ja auch den anderen Mitarbeitern auf."

Doch nicht immer sind diese Tätigkeiten verboten. Wer zum Beispiel psychosomatische Probleme hat, für den kann körperliche Arbeit oder Einkaufen gehen gut sein. Das haben Gerichte so geurteilt. Insofern muss jeder Fall einzeln betrachtet werden, sagt Ute Zacharias.

Arbeitgeber kann sich an MDK wenden

Generell gilt, dass Arbeitnehmer bis drei Tage nach Krankmeldung ein Attest vom Arzt brauchen, das sie in der Firma einreichen müssen. Der gelbe Krankenschein weist aber nicht aus, welche Krankheit der Arbeitnehmer hat. Es ist am Ende also eine Vertrauensfrage. Wenn Unternehmer aber starke Zweifel daran haben, können sie handeln. Abmahnen oder krankheitsbedingt kündigen. Klagt der Arbeitnehmer dann dagegen, kann dieser seinen behandelnden Arzt vor Gericht aussagen lassen.

Eine andere Variante wäre, dass der Unternehmer den Medizinischen Dienst der Krankenkassen einschaltet. Arbeitnehmer müssten sich dann dort vorstellen: "Um praktisch zu prüfen, ob derjenige wirklich krank ist. Das liegt dann nicht nur im Interesse des Arbeitgebers sondern eben auch im Interesse der Krankenkassen, wenn es sich um sehr lange Krankschreibungen handelt."

DGB gegen Einsatz von Privatdetektiven

Sandro Witt, stellvertretender Vorsitzender des DGB Hessen/Thüringen, sieht aber vor allem die Arbeitgeber in der Pflicht. Wenn Fälle von Missbrauch auftreten, hat das in der Regel mit dem Betriebsklima zu tun. Sandro Witt hat herausgefunden, dass "in Studien deutlich nachgewiesen ist, dass solche Dinge in tarifgebundenen Unternehmen, wo ein Betriebsrat da ist, die Bezahlung stimmt und auch das drumherum stimmt, eher gar nicht vorkommt. Solche Dinge sind oft im Unternehmen selbst begründet."