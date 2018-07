Sieben Jahre nach dem tödlichen Unfall einer 13-Jährigen aus Sachsen-Anhalt in einem Hotelpool in Bulgarien beginnt am Mittwoch der Prozess gegen vier Männer. Das zuständige Bezirksgericht in Varna wirft dem Konstrukteur des Pools, dem Bauleiter und dem Abteilungsleiter der Schwimmbadfirma vor, ihre Berufe unzulässigerweise oder in Unkenntnis ausgeübt zu haben, sodass sich ein erhöhtes Gefährdungspotenzial ergab. Beim vierten handelt es sich nach einem Bericht der "Magdeburger Volksstimme" um den Rettungsschwimmer des Hotels.

Mädchen wird von Pumpe unter Wasser gesaugt

Die 13-Jährige aus Rietzen, einem Ortsteil von Möckern im Jerichower Land, war im Juli 2011 in den Pool des Hotels "Golden Beach Ressort" im Badeort Slatni Pjassazi (Goldstrand) gestiegen. Das Mädchen wurde von einer Umwälzpumpe angesaugt und in dem 1,40-Meter tiefen Pool unter Wasser gehalten. An der 20 Zentimeter großen Öffnung eines Ansaugrohrs der Pumpe soll eine Schutzabdeckung gefehlt haben.