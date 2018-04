An einem März 1986 geht Brigitte Schneider zu einem Arzt. Sie will mit ihm über ihre Sehnenscheidenentzündung sprechen. Doch die heutige Leipzigerin erhält ein ganz andere Diagnose: Brigitte Schneider sei selbstmordgefährdet und müsse nun in eine Psychiatrie eingewiesen werden, erinnert sich die 72-Jährige. Sie beschwert sich beim Bezirksstaatsanwalt und wird nach einem Monat wieder aus der psychiatrischen Anstalt in Wermsdorf entlassen.