Seit 2006 versammeln sich bei großen Turnieren deutschlandweit Fußballfans zum gemeinsamen Fußballschauen - so wie hier am Brandenburger Tor. Bildrechte: dpa

Normalerweise ist spätabends allenfalls Lärm bis zu 55 Dezibel erlaubt. Weil diese Marke bei öffentlichen Fußballübertragungen auf Fanmeilen und in Biergärten meist überschritten wird, gibt es seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bei großen Turnieren regelmäßig eine Ausnahmeregelung, die nach dem Endspiel wieder außer Kraft tritt.



Im Einzelfall liegt die Entscheidung jedoch bei der jeweiligen Kommune, die zwischen dem öffentlichen Interesse am Fußballgucken und dem Schutz der Nachtruhe abwägen muss. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni, das Finale wird am 15. Juli ausgetragen.